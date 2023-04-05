Kimi çocuğunu, eşini arıyor, bu da 2 ay boyunca kedisini aradı

Nalan ve Ramiz İşlek çiftinin, 3 çocuklarıyla oturduğu 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. İşlek ailesi, depremin ardından Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün misafirhanesine yerleşti. Kutay İşlek'in 2 yıl önce doğum gününde ailesinin hediye olarak sahiplenmesini sağladığı kedisi 'Monika', depremde kayboldu. Ailenin yaptığı aramalara rağmen kedi bulunamadı. Depremden 1 ay sonra Monika'yı bulmak için Hatay'a giden aile, yine sonuç alamadı. Aile bunun üzerine bölgede hayvanlarla ilgili çalışma yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu temsilcileri ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Hayvanseverler, 2 günlük arama sonucunda Monika'yı, ağır hasarlı binada 1'nci katta oturan ailenin evinde buldu. Kapağı açık olan buzdolabındaki yiyeceklerle beslenerek hayatta kalan Monika, Ankara'ya getirildi. Veterinerdeki kontrollerinin ardından kedi Kutay İşlek'e 16'ıncı doğum gününde teslim edildi. Depremden yaklaşık 2 ay sonra doğum gününde kedisine kavuşan lise öğrencisi Kutay İşlek, büyük sevinç yaşadı.

'Kardeşimi kaybetmiş gibiydim'

Kutay İşlek, Monika'yı 2 yıl önce doğum gününde sahiplendiğini belirterek, "Kedim o zamanlar 2 aylıktı. Sonrası ise kardeş gibiydik. 2 büyük ağabeyim var, küçük kardeşim yoktu. O boşluğu kedimle doldurdum. Benim motivasyon kaynağımdı. Kedimi görmeğim süre boyunca derslerime odaklanamıyordum, moralim bozuktu. Kardeşimi kaybetmiş gibiydim. Şimdi yine doğum günümde kedime kavuşmak tarif edilemez. Artık ümidimi kesmiştim. Sonunda bulundu. En güzel doğum günüm olacak. Okuldan dönünce sürekli oyun oynarız, beraber uyuruz. Onsuz 2 ay çok zor geçmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kedim çok zayıflamış, küçücük olmuş; ama eski haline en kısa zamanda dönecek" dedi.

'Bir mucizeyi başardılar'

Kutay İşlek’in annesi Nalan İşlek de "Monika çocuğumuz gibiydi. Depremde ayağıma kolon düşmüştü, mecbur Ankara’ya gelmek zorunda kaldık. Yaralı halde tekrar Hatay’a döndük; fakat bulamadık. Kedimizi görünce inanılmaz sevindim. Oğlumla ben çok bağlıyız. Bana dünyaları verdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, bana çocuğumu geri getirdiler. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu bir mucizeyi başardı" diye konuştu.

Baba Ramiz İşlek de "Depremde evin içinde duvar kalmamıştı. Kedimiz evde mahsur kaldı. Yağmalanması uğruna kedi için kapıyı açık bıraktım. Evimdeki eşyalarımdan vazgeçtim, sebebi kedimdi" dedi.

'Umudunuzu kesmeyin'

​Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Evde dolabın kapağı açıktı. Oradan yedekleriyle hayatta kalmış kedimiz. Allah’a binlerce şükür, bu huzuru bize yaşattı. Depremde kedilerini kaybeden bir aile şimdi bu yavrularıyla birleşti. Bütün hayvanseverlere diyorum ki; umudunuzu kesmeyin. Oradaki canlıları çıkarmak için elimizden geleni yapalım" diye konuştu.

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