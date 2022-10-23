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Dünya Kim'den mektup: Önemli bir dönüm noktası
Dünya

Kim'den mektup: Önemli bir dönüm noktası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Komünist Parti Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilen Devlet Başkanı Şi Cinping'e mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 20:13:00 -
Kim'den mektup: Önemli bir dönüm noktası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Komünist Parti (ÇKP) Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilen Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik etti.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, üçünü kez ÇKP'nin başına geçen Şi'ye tebrik mektubu gönderdi.

Kim, Şi'nin yeniden genel sekreterlik koltuğuna oturmasını "güzel haber" olarak nitelendirdiği mektubunda, "ÇKP'nin 20. Kongresi'nin başarıyla gerçekleştirilmesi ve yeniden genel sekreter seçilmenizi samimiyetle tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Şi'nin yeniden göreve gelmesinin Çin ve halkı için "önemli bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Kim, iki ulusun ilişkilerinin geliştirilmesi için de umutlu olduğunu kaydetti.

Kim, mektubunda, "Sizinle birlikte, zamanın taleplerini karşılayan Kuzey Kore-Çin ilişkilerinin daha parlak geleceğini şekillendirecek ve iki ülkede sosyalist davanın güçlü bir şekilde ilerletilmesine yönelik çabalara öncülük edeceğim." ifadelerine yer verdi.

1950-53 arasındaki Kore Savaşı sırasında geliştirdikleri ilişkileriyle müttefik haline gelen iki ülkenin aynı zamanda güçlü ekonomik ilişkileri de bulunuyor.

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