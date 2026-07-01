Tam yüzde 34.7! İşte en çok öldüren hastalık

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; 2025 yılında ölümlerin yüzde 34,7'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşti. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,6'sının diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,2'sinin serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Gökhan Çiçek, en yaygın ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğu gerçeğinin TÜİK verileri ile de ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Çiçek, genel olarak toplumda kalp ve damar hastalıklarında artış trendi olduğuna dikkat çekerek, "Bunun bir nedeni toplumdaki hareketsizlik. Çünkü dijital bağımlılık çocuklarda da çok yaygın. Artık neredeyse bu da bir bağımlılık haline geldi; telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. İnsanlar evlerinde sürekli neredeyse 8 saate varan bir oturma süresiyle yaşıyor. Hareket hiç yok. Her şey internetten sipariş edilebiliyor. İnsanlar hareket etmiyor. Yürümeyi sevmiyorlar. Bir yere gidecekleri zaman araç kullanmayı, çok kısa bir mesafede bile merdiven kullanmamayı tercih ediyorlar. İnsanlar bu hareketsizliğe alıştıkça kilo alımına neden oluyor. Kilo alımı da obezite ile beraber tansiyonu ve haliyle kolesterolü ve diyabeti tetikliyor" dedi.