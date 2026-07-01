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Spor Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş'tan iki ayrılık haberi geldi
Spor

Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş'tan iki ayrılık haberi geldi

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Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş'tan iki ayrılık haberi geldi

Beşiktaş, Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ve sözleşmesi biten Salih Uçan ile yolların ayrılığını resmen duyurdu.

Beşiktaş’ta iki flaş ayrılık yaşandı. Siyah beyazlılar Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi

SALİH UÇAN’A DA VEDA EDİLDİ

Beşiktaş, sözleşmesi biten Salih Uçan ile de yolların ayrılığını açıkladı.

Yapılan açıkla şöyle:

2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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