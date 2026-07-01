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İSLAM 1 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

1 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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1 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (1 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٨٠) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَٓا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حٖينٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(80) Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı; hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı; kezâ bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı.

(Nahl Suresi, 16/80)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"BİR TOPLULUK (TA):

1. Açıktan fuhuş işlenir hale geldiğinde, onlar için taun (salgın hastalık) ve daha öncekilerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar.

2. Ölçü ve tartıda noksanlık yaptıklarında, kıtlığa maruz kalırlar, geçim sıkıntısı çekerler ve zalim idareciler başlarına geçer.

3. Malllarının zekâtını vermediklerinde, semadan gelen yağmurdan mahrum kalırlar. Eğer hayvanlar olmasa, kendilerine hiç yağmur gönderilmez.

4. Allah ve Rasulü'nün ahdini yerine getirmediklerinde, Allah onlara dışardan düşman musallat eder. O düşmanlar onların ellerindeki bir takım mallara sahip olurlar.

5. Onların idarecileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği ve Allah'ın indirdiğini seçmediklerinde, Allah onlara kendi içlerinde dahili fitne verir.”

Kaynak: İbnu Mace, Fiten, Hadis No: 4259

 

GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN FOTOĞRAFI:



Ağrı Dağı ve Ovası

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Yorumlar

Ahmet

Bugünün hadis-i şerifinde toplulukların başına gelebilecek tehlikelerden bahsediliyor. Fuhuşun yaygınlaşması, ölçüde noksanlık ve zekât vermemek gibi durumlar Allah'ın gazabına sebep olur. Bu konularda hassasiyetli olmak hepimizin görevidir. İnsanlarımız toplumsal düzene dikkat etmeli, adaletli ve dürüst bir şekilde yaşamaya özen göstermelidirler. Allah'ın rahmetine ve nimetlerine kavuşabilmek için İslam değerlerine sarılmalı ve milletimizin geleceği için çalışmalıyız.
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