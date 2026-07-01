Dolar için alarm zilleri çalıyor: Ezber bozan gelişme ortaya çıktı

Kurumsal fonlar altına ve yapay zekâ odaklı yatırımlara yönelirken piyasalarda yepyeni bir dönem başlıyor. Londra merkezli Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu (OMFIF) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, dünya genelindeki merkez bankalarının önümüzdeki 10 yıl içinde dolar rezervlerini artırmak yerine azaltmayı planladığını ortaya koydu.

Tarihte ilk kez bu eğilimin öne çıktığı raporda, jeopolitik riskler, altın hamlesi ve rezerv yönetiminde yapay zekâ dopingi dikkat çekiyor.

DOLARDAN KAÇACAKLAR

Toplamda 10 trilyon dolarlık varlığı yöneten 90 merkez bankası, kamu emeklilik fonu ve varlık fonunun katıldığı anket sonuçları yayımlandı. Rapor, küresel finans sisteminde ABD dolarının tahtının ciddi bir sarsıntı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

OMFIF'in 2010 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez, merkez bankalarının önümüzdeki 10 yılda dolar tahsisatını artırmak yerine azaltmayı planladığı görüldü.

ABD siyasetindeki belirsizlikler ve tırmanan jeopolitik riskler, rezerv yöneticilerini ABD para biriminden uzaklaşmaya itiyor.

Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 79'u, kamu fonlarının yüzde 60'ı küresel para sisteminin çok kutuplu bir dünyaya doğru evrildiğine inanıyor.

Doların zayıflayan küresel rolü karşısında merkez bankaları portföylerini çeşitlendirmek için ana para birimlerinin dışına çıkıyor. Rapora göre Norveç Kronu ve Yeni Zelanda Doları rezervlerde hızla zemin kazanıyor. İngiliz Sterlini olan ilgi artarken, Euro ve Çin Yuanı yapısal zorluklara rağmen çeşitlendirme aracı olarak tutulmaya devam ediyor. Merkez bankalarının net yüzde 30'u, önümüzdeki 1-2 yıl içinde altın rezervlerini daha da artırmayı planlıyor.

Merkez bankalarının yüzde 66'sından fazlası, kısa vadede rezerv yönetimine yapay zeka entegrasyonunu artırmayı planlıyor. Kamu fonlarının yatırım iştahı da gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan piyasalara kayıyor. Küresel kamu fonlarının yüzde 38'i gelişmekte olan ekonomilere varlık tahsisatını artırmayı planlarken, gelişmiş ekonomilere olan talep yüzde 47'den 25'e geriledi.