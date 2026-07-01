  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar için alarm zilleri çalıyor: Ezber bozan gelişme ortaya çıktı Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar 1 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Temmuz 1912: Sâmî Efendi’nin vefatı (Hattat) Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu Hamas'tan uluslararası güç yorumu! Bir başlangıç olarak görüyorlar ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran yorumu: Sinir bozucu Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi Katar'da kritik toplantı! İran'ı konuştular
Gündem Öğretmene dijital kolaylık: Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı
Gündem

Öğretmene dijital kolaylık: Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Öğretmene dijital kolaylık: Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport hakkı olan personeli için pasaport.meb.gov.tr adresini devreye aldı. Yeni sistemle birlikte tüm süreçler dijital ortama taşınırken, onaylanan formlar doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan personel için pasaport.meb.gov.tr adresini hizmete aldı.

Yenilikle birlikte okul ve ilçe müdürlüklerinden yapılan fiziki evrak takibi ile başvuru dönemi kapanmış oldu.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemle birlikte tüm pasaport başvuru süreçleri pasaport.meb.gov.tr internet adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

Sistem üzerinden gerçekleştirilecek elektronik onay süreçlerinin ardından, başvuruya ait elektronik onaylı form web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilerek başvuru sahibine başvurusunun tamamlandığına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru adımları şöyle ilerleyecek: "Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Başvuruları: Personelin kendisi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport Başvuruları: Bakanlık Merkez Teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında ise İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yapılacaktır.

MEBBİS Bilgilerinde Eksiklik Bulunan Personellerin Başvuruları: Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yürütülecektir."

DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!
DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!

Gündem

DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!

Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu
Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu

Dünya

Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu

Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!
Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!

Dünya

Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23