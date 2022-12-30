Kim olduğunu Ali İhsan Karahasanoğlu yıllar önce yazmıştı! Dolandırıcılık haberi ile reklamını yapan o avukat

Bugün tüm gazetelerde bir dolandırıcı haberi yer aldı. Habere göre bir dolandırıcı, “İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü, Avukat Nazan Moroğlu’nun adını kullanarak uzlaşı dosyası yalanıyla bazı kişileri dolandırmaya kalkıştı.” deniliyor. İki paragraflık bir haberin içerisinde tam 10 kez Avukat Nazan Moroğlu’nun reklamı yapılınca bu avukatın kim olduğunu araştırmak istedik. O da ne? Gazetelere dolandırıcılık haberi servis eden bu kişi tam bir başörtüsü karşıtlığı yapan Avukat Nazan Moroğlu değil miymiş? Peki kim bu Moroğlu?

Onun kim olduğunu Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu 4 Mart 2019 yılında kaleme almış.

Hukukçu demeye dilim varmıyor

Karahasanoğlu o günkü yazısında şöyle diyor;

“Yine Nazan Moroğlu..

Kim bu Nazan Moroğlu?

Başörtü yasakçısı bir bayan..

Hukukçu demeye dilim varmıyor..

“Yasakçılık” ve “hukuk”, yan yana gelemez, çünkü..

“Türban anaokuluna kadar inmişken, asker polise serbest bırakılmışken, siyasal İslam’ın simgesine karışmayın. İyi tezgah doğrusu” görüşünü savunabilen..

“Sözde özgürlük diye MEB 10 yaşında kız öğrencilere türban serbestisi tanıdı. Bu, çocuklar arasında cinsiyete dayalı eşitsizliği artıracak” paylaşımını onaylayabilen..

“Lisede evlilik, ortaokulda türban. Gerici, kadın düşmanı kuşatmaya hayır” ahlaksız hakaretini yaygınlaştıran bir bayan..”

Arzu edenler yazının tamamını buradan okuyabilirler.

Siz, siz olun gazetelerde;

“Dolandırıcılar sürekli yeni yalanlar uydurarak sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Şimdi de “sizi uzlaştıralım” diyerek kandırmaya başladılar. En son İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü, Avukat Nazan Moroğlu’nun adını kullanarak uzlaşı dosyası yalanıyla bazı kişileri dolandırmaya kalkıştı.” türünden haberler okuduğunuzda “Adımı kullandılar” diyerek adının reklamını yapanlara sakın inanmayın. Dolandırıcıdan kurtulayım derken, reklamı yapılan kişilere haksız şöhret sağlama oyununa alet olabilirsiniz.