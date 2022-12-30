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Gündem Kim olduğunu Ali İhsan Karahasanoğlu yıllar önce yazmıştı! Dolandırıcılık haberi ile reklamını yapan o avukat
Gündem

Kim olduğunu Ali İhsan Karahasanoğlu yıllar önce yazmıştı! Dolandırıcılık haberi ile reklamını yapan o avukat

“Dolandırıcıların yeni yöntemi… “Uzlaştıralım…” Avukatın adını kullandılar” başlıklı bir haber bugün bazı gazetelerin internet sayfalarında yerini aldı. İki paragraflık haberin içinde o avukatın ismi tam on kez geçiyor. “Avukatın adını kullandılar” diye yazılan haberde o ad bir reklam malzemesi olarak yerleştirilmiş. Haberimizi okuduğunuzda avukatın kim olduğunu çok daha iyi tanıyacaksınız.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 12:41:53 - 2022-12-30 12:41:53
Kim olduğunu Ali İhsan Karahasanoğlu yıllar önce yazmıştı! Dolandırıcılık haberi ile reklamını yapan o avukat

Bugün tüm gazetelerde bir dolandırıcı haberi yer aldı. Habere göre bir dolandırıcı, “İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü, Avukat Nazan Moroğlu’nun adını kullanarak uzlaşı dosyası yalanıyla bazı kişileri dolandırmaya kalkıştı.” deniliyor. İki paragraflık bir haberin içerisinde tam 10 kez Avukat Nazan Moroğlu’nun reklamı yapılınca bu avukatın kim olduğunu araştırmak istedik. O da ne? Gazetelere dolandırıcılık haberi servis eden bu kişi tam bir başörtüsü karşıtlığı yapan Avukat Nazan Moroğlu değil miymiş? Peki kim bu Moroğlu?

Onun kim olduğunu  Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu 4 Mart 2019 yılında kaleme almış.

Hukukçu demeye dilim varmıyor

Karahasanoğlu o günkü yazısında şöyle diyor;

“Yine Nazan Moroğlu..

Kim bu Nazan Moroğlu?

Başörtü yasakçısı bir bayan..

Hukukçu demeye dilim varmıyor..

“Yasakçılık” ve “hukuk”, yan yana gelemez, çünkü..

“Türban anaokuluna kadar inmişken, asker polise serbest bırakılmışken, siyasal İslam’ın simgesine karışmayın. İyi tezgah doğrusu” görüşünü savunabilen..

“Sözde özgürlük diye MEB 10 yaşında kız öğrencilere türban serbestisi tanıdı. Bu, çocuklar arasında cinsiyete dayalı eşitsizliği artıracak” paylaşımını onaylayabilen..

“Lisede evlilik, ortaokulda türban. Gerici, kadın düşmanı kuşatmaya hayır” ahlaksız hakaretini yaygınlaştıran bir bayan..”

Arzu edenler yazının tamamını buradan okuyabilirler.

Siz, siz olun gazetelerde;

“Dolandırıcılar sürekli yeni yalanlar uydurarak sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Şimdi de “sizi uzlaştıralım” diyerek kandırmaya başladılar. En son İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü, Avukat Nazan Moroğlu’nun adını kullanarak uzlaşı dosyası yalanıyla bazı kişileri dolandırmaya kalkıştı.” türünden haberler okuduğunuzda “Adımı kullandılar” diyerek adının reklamını yapanlara sakın inanmayın. Dolandırıcıdan kurtulayım derken, reklamı yapılan kişilere haksız şöhret sağlama oyununa alet olabilirsiniz. 

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Yorumlar

AVANTA FUHUŞ ORGANİZE İŞLER!

BUNLAR BİR ORGANİZE ÖRGÜT DİİL DİYARBAKIRDAN BURSAYA İSTANBULA HER YERDELER ÖZELLİKLE HERHANGİ BİR NEDENLE CHAT SAYFASINA GİRERSENİZ ,YANİ MİLLET DİCEK NE İŞİNİZ VAR ORDA SIKILANLAR NORMAL SOHBET YARIŞMA MÜZİK GİBİ OLARAKTA KULLANIYOR BAZEN ŞİMDİ ZATEN SÜKSESİNİ KAYBETTİ DOLANDIRICLAR YÜZÜNDEN ,,BİLİYOR HERKES ORALARDA BİR GİZLİ MESAJA CEVAP VERDİĞİNZİDE KULLANCI BİLGİLERİNİZ İŞYERİNİZ ADINIZI ELLERİNE GEÇİRİYORLAR VE AJANS ADI ALTINDA SİZİ ÖNCE BULUŞMAYA ÇAĞIRIP PARA İSTİYORLAR SONRA ,MESAJA CEVAP VERDİĞİNİZ AJANS BİZATİHİ BİR ÇAKMA AVUKATLIK BÜRO İSMİYLE SİZE DEVAMLI BİZE ÜYE OLDUNUZ 1000 TL VERİN YOKSA SİZİ MAHKEMEYE VERİRİZ DİYOR BU BU KADAR NEDEN AÇIKLADIM ;ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HER YAŞ BU TUZAĞA DÜŞMÜŞ MEDYADA GÖRÜLÜYOR,NEDEN ORGANZİE DEFALARCA GSM FİRMALARINA VE SİBER SUÇLAAR BİLDİRİYORUZ BİZİM ALNIMIZ DĞİL DENİYOR ;SUÇUN ALANIDA VARMIŞ BİR POLİS AHLAKA BAKAMAZ ,NARKOTİĞE BAKAMAZ TRAFİKSE TRAFİĞE BAKACAK ;10 YIL ÖNCEKİ DOLANDIRCILAR 40 YIL ÖNCEKİLER YİNE AYNI YÖNTEMİ KULLANIYOR BUALANDA ÜÇ MAYMUNU NEDEN OYNAR YARGI EMNİYET?ADAM TELEFONDA DİYORUM POLİSE DOLANDIRCI ALIN BAKIN DİYORUM BOŞVER!TİMSAH AĞLAMASI YAPANLAR YÜZÜNDEN BU ŞEBEKELER BİTMEZ BİTMİYOR BİTMİCEKTE !
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