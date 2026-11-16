Bu adamın profili çok net! Kadem Özbay gibiler Türk toplumuna ne verebilir?

Kadem Özbay’ın din eğitimi ve Kur’an kurslarına ilişkin yaklaşımını değerlendiren Karahasanoğlu, “Din karşıtı, din düşmanı falan demiyorum. Lüzumsuz tartışmaya girmiyorum. Bu adamın profili çok net” ifadelerini kullandı. Bursa’da kız ve erkek öğrencilerin akran zorbalığı şikâyetleri üzerine sınıflarda mümkün olduğunca aynı cinsiyetten öğrencilerin yan yana oturtulması uygulamasına Eğitim-İş’in tepki gösterdiğini hatırlattı.

Karahasanoğlu, sendikanın söz konusu uygulamayı “irtica” ve “haremlik-selamlık” olarak nitelendirmesini eleştirerek, “Peki senin çözümün var mı? O kız öğrencilerin maruz kaldığı akran zorbalıklarıyla ilgili bir çözümünüz var mı? Yok” dedi. Yeni Parti yönetiminin Kadem Özbay’la birlikte hareket etmesini de sorgulayan Karahasanoğlu, bu tercihin arkasındaki siyasi iradeye ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.