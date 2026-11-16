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Gündem Bu adamın profili çok net! Kadem Özbay gibiler Türk toplumuna ne verebilir?
Gündem

Bu adamın profili çok net! Kadem Özbay gibiler Türk toplumuna ne verebilir?

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay’ın görüşlerini ve sendikanın eğitim politikalarına yaklaşımını eleştirdi. Karahasanoğlu, Özbay’ın Türk toplumuna ve eğitim dünyasına ne katabileceğini sorguladı.

Kadem Özbay’ın din eğitimi ve Kur’an kurslarına ilişkin yaklaşımını değerlendiren Karahasanoğlu, “Din karşıtı, din düşmanı falan demiyorum. Lüzumsuz tartışmaya girmiyorum. Bu adamın profili çok net” ifadelerini kullandı. Bursa’da kız ve erkek öğrencilerin akran zorbalığı şikâyetleri üzerine sınıflarda mümkün olduğunca aynı cinsiyetten öğrencilerin yan yana oturtulması uygulamasına Eğitim-İş’in tepki gösterdiğini hatırlattı.

Karahasanoğlu, sendikanın söz konusu uygulamayı “irtica” ve “haremlik-selamlık” olarak nitelendirmesini eleştirerek, “Peki senin çözümün var mı? O kız öğrencilerin maruz kaldığı akran zorbalıklarıyla ilgili bir çözümünüz var mı? Yok” dedi. Yeni Parti yönetiminin Kadem Özbay’la birlikte hareket etmesini de sorgulayan Karahasanoğlu, bu tercihin arkasındaki siyasi iradeye ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.

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Yorumlar

Kırmızı

Akp kadroları belli. Toplumu soyup soğana çevirmişler

Vay vay

Kademi kim tanıyor ya. Ali Bey, fan,fin,don, fon işlerini yaz..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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