  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmet Hakan Hacı Yakışıklı’ya akıl verdi! Nişantaşı'na taşınıp Demirtaş'a saz da çaldırsın mı? Denizolgun, ihraç edilen başkana, ByLock’çu doktora işaret etti! Adli Tıp’ta hala kripto FETÖ’cüler var! Utanmaz, tanıklara ulaşıyor delil karartıyor… Sarıgül kaçmadan dokunulmazlığı kalkmalı Türkiye öncülüğünde dünyaya çağrı! COP31’deki kararlarda öncelik halk sağlığı olmalı Filistin Devletinin kuruluşunun 38. yılı! Siyonistler onurlu direnişi kıramayacak Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: Çin, Türk-İslam kimliğini siliyor Özel’in partisinde rezaletler bitmiyor! Uçkurcu başkanın mal kaçırma oyunu Sicili bozuklar Özel’in listesinde Akit yazarı’ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gerektiğinde kızın Fatıma'nın da kolunu kes! Rusya şaşkın: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular
Dünya Guterres’ten 128 ülkeye kritik çağrı: Otonom silah tehlikesi büyüyor
Dünya

Guterres’ten 128 ülkeye kritik çağrı: Otonom silah tehlikesi büyüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Guterres’ten 128 ülkeye kritik çağrı: Otonom silah tehlikesi büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka destekli otonom silah sistemlerinin oluşturduğu insani ve hukuki tehditlere dikkat çekerek uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu. Cenevre’de 128 taraf devletin katılımıyla başlayan Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi Konferansı’na seslenen Guterres, bu yeni nesil teknolojilerin yayılmasını durdurmak için yasal olarak bağlayıcı yasaklar getirilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, otonom silah sistemlerinin kullanımını ve yayılmasını önlemek için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Guterres, bugün Cenevre'de başlayan Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 40 yılı aşkın bir süredir temel bir ilkeyi yansıttığını ve bunun da "savaşın bile sınırları" olduğuna işaret ettiğini belirten Guterres, Sözleşme'nin on yıllar boyunca mayınlar, el yapımı patlayıcı düzenekler, yangın çıkarıcı silahlar ve savaş kalıntısı patlayıcılar gibi silahların yol açtığı insani acıların azaltılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Guterres, savaşın doğasının değiştiğine işaret ederek, "Otonom silah sistemleri de dahil yeni teknolojiler, insani, hukuki, etik ve güvenlik alanlarında yeni sınamalar ortaya çıkarıyor. Sözleşme'nin günümüz dünyasına uygun kalmasını sağlamalıyız." dedi.

Bu Gözden Geçirme Konferansı'nın önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Guterres, Sözleşme'yi ve mevcut protokollerini güçlendirmenin, bunlara evrensel katılımı sağlamanın yanı sıra mevcut koruma mekanizmalarını sürdürmenin ve pekiştirmenin önemini vurguladı.

"BU ACIMASIZ SİLAHLARIN KULLANIMINI VE YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇİN"

Guterres, "Sizleri, özellikle otonom silah sistemlerini düzenleyecek, açık yasaklar ve kısıtlamalar da dahil yasal olarak bağlayıcı bir araç üzerinde müzakerelere başlamaya çağırıyorum. Hükümet Uzmanları Grubu tarafından bu konuda oluşturulan unsurlar, üzerine inşa edilebilecek güçlü bir temel sunuyor. Sizleri bu anı değerlendirmeye davet ediyorum. Bu acımasız silahların kullanımını ve yayılmasını önlemek için harekete geçin." dedi.

Sivilleri silahlı çatışmaların yol açtığı kıyım ve yıkımdan korumaktan ve gereksiz acıların yaşanmasını engellemekten asla vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen Guterres, insanlığı ve korunmayı her şeyin önüne koyma çağrısında bulundu.

128 taraf devletin bulunduğu Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin Gözden Geçirme Konferansı, her 5 yılda bir yapılıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail işgalinin nihai hedefi ilhak!
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail işgalinin nihai hedefi ilhak!

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail işgalinin nihai hedefi ilhak!

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü
Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü

Aktüel

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü

Guterres'ten COP31'de iklim çağrısı: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı
Guterres'ten COP31'de iklim çağrısı: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı

Dünya

Guterres'ten COP31'de iklim çağrısı: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Otonom silahı üreten dünyayı yönetir. ABD ve Çin üretime geçti bile.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23