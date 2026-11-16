Siber dünyada büyük temizlik: 409 internet sitesi tek tek kapatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dijital dünyayı mesken tutan dolandırıcılara ve ahlaksızlık şebekelerine Ankara merkezli dev darbe! İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği nefes kesen sanal devriyelerde; yasa dışı bahis, oltalama ve müstehcenlik yayan 409 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığı eliyle karartıldı.
Dijital dünyadaki suç ağlarına karşı denetimlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Ankara merkezli dev bir operasyona imza attı. İl Jandarma Komutanlığı'nın sanal devriyelerinde yüzlerce URL adresi mercek altına alınırken; yasa dışı bahis, oltalama ve müstehcen içerik barındıran 409 internet sitesinin erişimi engellendi.
9-15 Kasım'da icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresi incelendi.
İncelemeler sonucunda, 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 63 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.