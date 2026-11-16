Ara tatilde çocuklara ödev yaptırmanın 3 yöntemi: Doğru zamanda önlem alırsak her şeyi tersine çeviririz

Nasıl uygulanır? Öncelikle yapılacak ödevleri birlikte belirleyin. Çocuğun yaşına ve dikkat süresine uygun bir çalışma zamanı oluşturun. 15 dakikalık çalışmanın ardından 5 dakikalık mola verin. Ödev tamamlanana kadar bu düzeni ihtiyaca göre sürdürün. Bu yöntem, özellikle uzun ödevleri gözünde büyüten çocukların çalışmaya başlamasını kolaylaştırabilir. 2. ÖDEV SAATİNİ OYUNA DÖNÜŞTÜRÜN: GÖREV TAMAMLAMA YÖNTEMİ Çocuklar oyun oynarken daha istekli davranabilir. Bu nedenle ödev sürecini küçük görevlerle desteklemek, ders çalışmayı daha ilgi çekici hale getirebilir. Örneğin, yapılacak ödevleri bir kâğıda yazarak her tamamlanan görevin yanına yıldız koyabilirsiniz. Çocuk, bitirdiği her ödevi işaretlediğinde ilerlemesini somut olarak görebilir. Böylece tamamlanması gereken işlere odaklanması kolaylaşabilir. Nasıl uygulanır? Birlikte günlük ödev listesi hazırlayın. Her ödevi ayrı bir görev olarak belirleyin. Tamamlanan görevlerin yanına yıldız veya gülen yüz çizin. Sonuca değil, çocuğun gösterdiği çabaya da olumlu geri bildirim verin. Bu yöntemde önemli olan, çocuğu ödül almak için çalışmaya zorlamak yerine kendi ilerlemesini fark etmesini sağlamaktır. 3. HER GÜN AYNI SAATTE ÖDEV YAPTIRIN: RUTİN OLUŞTURMA YÖNTEMİ Çocukların ödev yapmayı sürekli ertelemesinin nedenlerinden biri, belirli bir çalışma düzeninin bulunmaması olabilir. Her gün yaklaşık aynı saatlerde ödev yapmak, zamanla ders çalışmanın günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesine yardımcı olabilir. Ancak çocukların okuldan geldikten sonra dinlenmeye, yemek yemeye ve oyun oynamaya da ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Nasıl uygulanır? Çocuğunuzla birlikte uygun bir ödev saati belirleyin. Ders çalışacağı ortamı sessiz ve düzenli hale getirin. Telefon, televizyon ve dikkat dağıtabilecek diğer unsurları sınırlandırın. Ödev saatini mümkün olduğunca aynı zaman diliminde uygulayın. Çocuğun kendi başına yapabileceği görevleri onun yerine tamamlamayın. Düzenli bir çalışma ortamı, çocuğun ödevlerini daha bağımsız şekilde yapmasını destekleyebilir. ÇOCUKLARA ÖDEV YAPTIRIRKEN BU HATALARDAN KAÇININ! Çocukların ders çalışma alışkanlığı kazanmasında kullanılan yöntemler kadar ebeveynlerin yaklaşımı da önem taşıyor. Özellikle sürekli uyarılmak, başka çocuklarla karşılaştırılmak veya başarısızlık nedeniyle cezalandırılmak, bazı çocukların ödev yapmaya karşı daha fazla direnç göstermesine neden olabilir. Bu nedenle çocukların ödevlerini kendi sorumlulukları olarak görmelerini sağlamak, ihtiyaç duyduklarında destek olmak ve gösterdikleri çabayı takdir etmek önemlidir. ÖDEV YAPMAK İSTEMEYEN ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞILMALI? Çocuğunuz ödev yapmak istemiyorsa öncelikle bu isteksizliğin nedenini anlamaya çalışın. Ödevlerin zor gelmesi, yorgunluk, dikkat dağınıklığı veya konuyu anlamamış olması bu davranışın nedenleri arasında bulunabilir. Çocuğa sürekli "Ödevini yap!" demek yerine, "Hangi ödevden başlamak istersin?" diye sormak, sürece daha fazla katılım göstermesini sağlayabilir. Unutmayın, amaç yalnızca ödevlerin tamamlanması değil, çocukların zamanla kendi sorumluluklarını üstlenebilen ve bağımsız çalışabilen bireyler haline gelmesidir.