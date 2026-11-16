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Gündem Eski Bakan’ın avukatı harekete geçti! Taner Yıldız'a fon vurgunu suçlaması
Gündem

Eski Bakan’ın avukatı harekete geçti! Taner Yıldız'a fon vurgunu suçlaması

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eski Bakan’ın avukatı harekete geçti! Taner Yıldız'a fon vurgunu suçlaması

Eski Bakan Taner Yıldız’ın avukatı Mehmet Savruk, müvekkiline yönelik "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL kazanç sağladığı" yönünde iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın avukatı Mehmet Savruk, müvekkiline yönelik "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar dolayısıyla 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

 

Mehmet Savruk’un açıklaması şu şekilde:

"Müvekkilim önceki dönem Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bazı basın organlarında, "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL Kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur. Bu asılsız yayında bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/397 Esas sayılı dosyası ile 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açılmış, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64660 soruşturma sayılı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum."

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Yorumlar

Blondepate

Yeni çiler kendi pisliklerini unuttular, oraya buraya saldırmaya başladılar. Kendi genel başkanları rüşvet almadığı insan kalmamış o tarafa biraz baksınlar.....
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