Emekli maaşları ve fon vurgunu masada! AK Parti MYK toplandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda başta emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları ve fonların tasfiye süreci olmak üzere kritik konuların masaya yatırılması bekleniyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, saat 16.10'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Başkan Erdoğan, 16 Kasım Pazartesi günü AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katılarak gençlere hitap etti. Erdoğan, programın ardından MYK toplantısına başkanlık etti.
Toplantının gündeminde emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, sermaye piyasalarındaki fonların tasfiye süreci, Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politikadaki kritik gelişmeler yer alıyor. MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.