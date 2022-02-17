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Spor Kim Min-Jae için dev talip
Spor

Kim Min-Jae için dev talip

Tottenham, ilk 11 garantisi vermediği için Fenerbahçe'ye kaptırdığı Kim Min-Jae'ye tekrar talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:46:00 -
Kim Min-Jae için dev talip

Fenerbahçe'de Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min Jae'nin gösterdiği başarılı performans sonrası talipleri artıyor.

İtalya ve İngiltere'den pek çok takımın transfer portföyünde bulunan Kim Min Jae'yi en çok isteyen kulüplerden biri de İngiliz ekibi Tottenham.

Kore basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, temmuz ayında Güney Kore'de yapmayı planladığı kampa, 2 Koreli oyuncuyla gidecek. Kadrosunda Koreli Heung-Min Son'u bulunduran Tottenham, savunmasını da Fenerbahçeli Kim Min Jae ile takviye etmeyi planlıyor.

Böylece iki Güney Koreli milli oyuncuyla gerçekleşecek ziyarette İngiliz ekibinin bu ülkede daha önemli bir maddi kaynak ve sempati toplaması bekleniyor. Kore basını, Fenerbahçe'nin Kim Min Jae için aldığı fiyatın en az 4 katını istediğini de öne sürdü.

Sezon başında transfer edilen Kim Min Jae, pek çok stoperin değiştiği Fenerbahçe savunmasının adeta demirbaşı oldu. Kim 23 lig, 6 Avrupa Ligi ve 1 de Türkiye Kupası'nda forma giydi.

Kaynak: Akşam

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