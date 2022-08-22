Kim Min-jae gol attı Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli sahasında Monza'yı konuk etti. Napoli, Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae'nin gol attığı mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta gol perdesini 35. dakikada ev sahibi Napoli, Kvaratskhelia ile açarken 45+2. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Napoli'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçilirken 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Kvaratskhelia skoru 3-0'a getirdi.

Kim Min-Jae fileleri havalandırdı

Maçın 90+3. dakikasında ise Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-jae fileleri havalandırmayı başardı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Zielinski'nin ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kim Min-jae, kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Napoli puanını 6'ya yükseltti. Monza ise henüz puanla tanışamadı.