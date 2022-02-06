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Gündem 'Kim Milyoner Olmak İster'deki o sır ortaya çıktı
Gündem

'Kim Milyoner Olmak İster'deki o sır ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını kimin hazırladığı internette birçok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte yıllardır ekranlarda yer alan bilgi yarışmasının sorularının ve cevaplarının hazırlanma süreci ve hazırlayan ekip ile ilgili tüm merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:50:00 -
'Kim Milyoner Olmak İster'deki o sır ortaya çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması soruları ve cevapları, yayınladığı günlerde sosyal medyada gündem oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı, ilginç sorular ve hayat hikayeleriyle kamuoyunda ilgi görüyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorularını hazırlayan ekibin kimlikleri büyük bir titizlikle gizleniyor. Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor. Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar. Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yapımcısı Mehmet Çam, yarışma sorularının kimler tarafından yapıldığı ile ilgili konuştu. Çam, "İsimleri gizli bir ekip var, alanında uzman, işlerini çok iyi bilen, kalabalık bir soru ekibimiz var. Ama hiçbiryerde ismi geçmez, hiçbir yerden ulaşılamaz ve sadece sözleşmeleri vardır ve gizlidir" açıklamalarında bulundu. 

Yapımcı Mehmet Çam sözlerine böyle devam etti: "Soruların kaderini belirleyen yer ise doğrulama aşamasıdır. Doğrulama ekibimiz var. Farklı farklı alanlarda çalışan insanlar. Eğer doğrulamacılardan eğer bir soru geçmezse o soru ekranlarda yer alamaz."

 

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