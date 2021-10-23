Kim Milyoner Olmak İster'de Yeni Akit yazarı Abdurrahim Karakoç rüzgarı esti!

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ATV'nin ilgiyle izlenen genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ekim 2021 tarihli 956. bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmada Yeni Akit yazarı merhum Abdurrahim Karakoç'un 'Mihriban' adlı şiiri soruldu. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun Abdurrahim Karakoç ile ilgili sözleri takdir topladı.

Mihriban şiiri soruldu

Öykü Öner adlı yarışmacının 10 bin lira değerindeki altıncı sorusunda Yeni Akit yazarı merhum Abdurrahim Karakoç'un kaleme aldığı 'Mihriban' şiiri yer aldı.

Soruda, "Hangisi Abdurrahim Karakoç'un 'Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor Mihriban' sözleri ile başlayan şiirinde geçen bir ifade değildir?" ifadeleri kullanıldı.

'Onlar ülkemizin değerleri'

Cevaplar arasında, "Şu bendeki aşk olmasa" şıkkı da yer aldı. Yarışmacı Öner, telefon jokerini kullanarak 'A- Şu bendeki aşk olmasa' cevabını verdi. Program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 'Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk olmasa' sözlerinin Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait olduğunu hatırlattı.

Kenan İmirzalıoğlu takdir topladı

“Akit’ten başka bir gazete beni taşıyamaz” şeklindeki sözleri, hafızalardaki yerini korurken İmirzalıoğlu'nun Karakoç ile ilgili sözleri takdir topladı.

İmirzalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Abdurrahim Karakoç da Aşık Veysel de bence gençlerimiz tarafından bilinmesi gereken şahsiyetler. Bunun için illa Edebiyatçı olmak şart değil. Onlar ülkemizin değerleri. Çok önemli karakterleri. Ve çok büyük izler bıraktılar. Çok önemli cümleler kurdular. Tek bir cümlesi bile hayatınıza yeni kapılar açar. Kalbinizi başka yerlere götürür. Bu yüzden, sağlığımız ve keyfimiz için onları tanımak da fayda var."