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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabını veremedi! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabını veremedi! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam ile ilgili bir soru hem yarışmacıyı hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:07:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabını veremedi! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye Yeşilçam ile ilgili sorulan "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini oynamasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusu damgasını vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

30 bin lira değerindeki "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini oynamasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusunda yarışmacı doğru şıkkı bilemeyince riske girmedi ve yarışmadan çekildi.

Devam etmesi halinde Erol Taş'ı söyleyeceğini söyleyen yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster’de “Yeşilçam” sorusunun doğru cevabı Nubar Terziyan olacaktı.

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