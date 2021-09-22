  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kim Milyoner Olmak İster'de flaş değişiklik
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de flaş değişiklik

Bundan sonra Cuma günleri ekranlara gelecek olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında önemli bir değişikliğe gidildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 17:00:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de flaş değişiklik

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda bir değişiklik yapıldı. Yarışmanın para ağacındaki ödüllerin değeri arttırıldı. Yarışmaya 100, 200 ve 400 bin TL gibi para ödülleri getirildi.Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon ödül konusunda büyük bir değişikliğe gitti.

Ödüllerin değeri arttı

Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay