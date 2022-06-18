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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de akıllara durgunluk veren soru! Herkes şaştı kaldı
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de akıllara durgunluk veren soru! Herkes şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ekranlara gelen bir soru hem izleyenleri hem de yarışmacıyı şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 14:38:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de akıllara durgunluk veren soru! Herkes şaştı kaldı

Milyoner'in ekrana gelen son bölümünde bir yarışmacıya sorulan ve telaffuzu zor olan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümünde sorulan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun okurken zorlandığı sorunun cevabı Tayland'ın başkenti olarak açıklandı.

 

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