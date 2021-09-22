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Gündem Kim kime dum duma! Kılıçdaroğlu HDP'ye, FETÖ'cü Can Dündar Kılıçdaroğlu'na
Gündem

Kim kime dum duma! Kılıçdaroğlu HDP'ye, FETÖ'cü Can Dündar Kılıçdaroğlu'na

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde olmayan Kürt sorununun çözümü için HDP’ti muhatap göstermesine FETÖ’cü Can Dündar’dan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 15:13:00 -
Kim kime dum duma! Kılıçdaroğlu HDP'ye, FETÖ'cü Can Dündar Kılıçdaroğlu'na

 Yeniakit  Ankara 

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözde Kürt sorununun çözümü için HDP’yi meşru bir organ olarak görebileceğini açıklamasının ardından sözde gazete Can Dündar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Dündar yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na sahip çıkarken, CHP’nin bu söyleminin Türkiye için bir kazanç olduğunu ifade etti. Ayrıca Dündar, “Kılıçdaroğlu’nun “Devlet, silahlı örgütle görüşmez” tezini yalanlayan onlarca örnek var dünyada. Ama CHP liderinin Meclis’i çözüm yeri, HDP’yi de çözümün muhatabı olarak göstermesi, CHP için ileri adım, Türkiye için kazançtır. Bu adımı geri çevirmek ne HDP’ye,n e Türkiye’ye yarar” ifadelerini kullandı.

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