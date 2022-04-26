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Dünya Kim Jong-un dün gece duyurdu! Dünyayı tedirgin eden kararı resmen aldı
Dünya

Kim Jong-un dün gece duyurdu! Dünyayı tedirgin eden kararı resmen aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yine dünyayı tedirgin eden bir açıklamaya imza attı. Kim Jong-un, yakın zamanda nükleer cephaneliği artıracaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 12:42:00 -
Kim Jong-un dün gece duyurdu! Dünyayı tedirgin eden kararı resmen aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün gece düzenlenen askeri geçit töreninde bir konuşma yaparak, ülkenin nükleer cephaneliğini artırma sözü verdi.

Kuzey Kore Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen geçit töreninde yasaklanmış birkaç Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) de sergilendi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir rapora göre Kim, "Ülkemizin nükleer yeteneklerini en hızlı şekilde güçlendirmek ve geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Mart ayında Kuzey Kore, 2017'den beri ilk kez bir ICBM'yi test etti.

Bu, uluslararası toplumdan geniş çaplı kınamalara yol açtı. ABD ayrıca testten sonra ülkeye çeşitli yaptırımlar da uyguladı.

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