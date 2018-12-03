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Kim 'dur' diyecek? Trafik teröristleri yine can aldı

Bursa'da trafik teröristleri can aldı. Yol verme tartışmasının kavgaya döndüğü olayda 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:33
Kim 'dur' diyecek? Trafik teröristleri yine can aldı

Bursa'da gece yarısı iki grup arasında çıkan trafik kavgası kanlı bitti. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

Yol verme kavgası kanlı bitti

Olay merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü ve taraflar birbirine sopayla saldırmaya başladı.

Dakikalarca birbirlerine vurdukları halde hızını alamayan şahıslardan biri üzerindeki silahı çıkarıp, kurup yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği 26 yaşındaki Özkan Hoşgün'e doğrultup ateş etti.

Kalbinden yaralandığı öğrenilen Hoşgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:33
  1. Bursa
  2. 23 Nisan
  3. Nilüfer

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