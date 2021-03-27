Türkiye’de korona aşılama uygulamaları tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon doz aşı uygulandı. Geride bıraktığımız hafta hem Çin hem de Alman aşıları Türkiye’ye geldi. Vatandaşlar bu sebeple sık sık kime hangi aşının yapılacağını araştırıyor. Peki, isteyen istediği aşıyı olabilir mi?

Kim Çin aşısı kim Alman aşısı olacak? İsteyen istediği aşıyı olabilecek mi?

Geride bıraktığımız hafta hem Çin hem de Alman aşısı Türkiye’ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum” dedi.

Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak" diye konuştu.

Vatandaşlar kime hangi aşının yapılacağını merak ediyor. Alınan bilgiye göre aşı tercihi vatandaşlara bırakılacak. İsteyen Çin isteyen Alman aşısı olabilecek. BioNTech aşısı yaptıranlara ise risk açısından onay formu imzalattırılacak.

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