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Yaşam Kilosu altınla yarışıyor! Hırsızlar suç üstü yakalandı
Yaşam

Kilosu altınla yarışıyor! Hırsızlar suç üstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 10:22:00 -
Kilosu altınla yarışıyor! Hırsızlar suç üstü yakalandı

Kilosu altınla yarışan çam fıstığını izinsiz toplayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde kilosu altınla yarışan çam fıstığı kozalağını, kamu arazisinden izinsiz toplayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Kaygılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye esnasında bir kamu kurumuna ait orman arazisinin içerisinde birilerinin olduğunu fark etti. Yapılan incelemede ekipler, fıstık ağaçlarından izinsiz olarak yaklaşık 200 kilogram çam fıstığı kozalağı toplayan M.L., O.Ş. ve O.E. isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı. Toplanan ürünler kuruma teslim edilerek, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

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