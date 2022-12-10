Kilosu 60-70 liradan satılırken birden arttı! Tezgahlarda somon kıtlığı
İstanbul'da balık tezgahlarında somon azaldı. Özellikle Norveç'ten gelen somonun tezgahlarda az olduğu görüldü. İthal somonun fiyatı 220 liraya ulaşırken, yerli somon 150 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Öte yandan hamsinin de tezgahlarda azalan bir diğer balık olduğu dikkat çekti. Hamsinin 15 gün sonra bollaşarak fiyatının yüzde 50 gerileyeceği düşünülüyor.
İstanbul’daki balık tezgahlarında balıklar azaldı. Özellikle Norveç’ten ithal edilen somonun tezgahlarda az olduğu görüldü. Somonun Norveç’ten az gelmesinden dolayı tezgahlarda çok fazla görülmediğini söyleyen balıkçılar, fiyatının 220 liraya çıktığını belirtti. Öte yandan tezgahlarda yerli somon da yerini aldı. Balıkçılar, yerli somonun da yetiştiriciliğinde azalma yaşandığını ve buna bağlı olarak tezgahlarda çok olmadığını söyledi. Ayrıca tezgahlarda şu dönemde 80 liranın altında balık olmadığı dikkat çekti.
Hamsi fiyatı yarı yarıya düşecek
Fiyatı 100 lirayı bulan hamsinin de tezgahlarda az olduğu dikkat çekti. Küçük balıkların palamuttan kaynaklı az olduğunu söyleyen balıkçılar, şu dönemde palamutun azalmasıyla küçük balıkların bollaşacağını söyledi. Balıkçılar hamsinin yaklaşık 15 gün sonra bollaşarak yarı fiyatına kadar gerileyeceğini düşünüyor.
İstanbul’da balık fiyatları
Geçtiğimiz haftaların gözde balıklarından çinekop 80 liradan satılıyor. Hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, istavrit 90 liradan, barbun 150 liradan, tekir 120 liradan, mezgit 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
"Somon gelmeyince fiyatlar arttı"
Somon balığının artık çok fazla gelmediğini söyleyen balıkçı Şafak Gün, “Artık somon ithalatı çok gerçekleşmiyor. Bundan dolayı somon tezgahlarda çok fazla yok. Somona çok fazla ilgi yok. Somon Norveç’ten geliyor. Türkiye’de yetiştirilen yerli somon da tezgahlarda var ancak bu yerli somonu da çok fazla yetiştiren yok. Dolayısıyla somon ithalatı azalınca fiyatlar arttı. Bir sene önce somonun kilosu 60-70 liradan satılırken, şu anda kilosu 220 liradan satılıyor" dedi.
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