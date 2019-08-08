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Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler | Kilo vermenin püf noktaları

Kilo pek çok vatandaşın en büyük sorunlarından biri. Spor, koşu, yürüyüş yaptığı halde bir türlü canını sıkan kilolarından kurtulamayanlar kilo veren kişilerin tavsiyelerini merak etmekte. Peki kilo vermek isteyenlere tavsiyeler ne gibi verilir?

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler | Kilo vermenin püf noktaları

Kilo pek çok vatandaşın en büyük sorunlarından biri. Spor, koşu, yürüyüş yaptığı halde bir türlü canını sıkan kilolarından kurtulamayanlar kilo veren kişilerin tavsiyelerini merak etmekte. Peki kilo vermek isteyenlere tavsiyeler ne gibi verilir?

“Diyete giriyorum günde en fazla bin kalori alıyorum, 45-60 dakika yürüyüş yapıyorum ama yine de kilo veremiyorum" diyenler kişiler kilo vermek istiyorsanız yediklerinizi not alın. Yani diyet günlüğü tutun. Yediklerinizi her gün öğün öğün yazın. Bu şekilde kendinizi daha iyi kontrol etmiş olursunuz. Ayrıca yazdıkça ben ne yemişim böyle deyip yediklerinizin bir muhasebesini tutacağınızdan her yediğinizi yazmak zorunda kaldığınızdan dolayı da yazmamak için yememiş olursunuz. 

Kilo vermek isteyenlere bir başka tavsiye ise, ekmeğin ve unlu mamüllerin hiçbir çeşidini (kepek, çavdar, tam buğday vs) tüketmeyin, her türlü şekeri tamamen bırakın, pirinçten uzak durun diğer şeyleri doyana kadar yeyin. akşamüstü saat 5-6’dan sonra su, soda, ayran vb içecekler dışında hiçbir şey yemeyip içmeyin ayda 6-7 kilo verirsiniz. 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
  1. Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler
  2. Kilo vermenin püf noktaları
  3. kilo nasıl veririm
  4. diyet yapmadan kilo nasıl veririm

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