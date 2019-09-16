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Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır? Kilo verdiren kahve tarifi!

Kahve tutkunları her gün içtiğiniz birkaç fincan kahvenin yalnızca birini farklı bir yöntemle hazırlayarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. İşte, "Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?" sorusunun yanıtı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır? Kilo verdiren kahve tarifi!

Kahve tutkunları her gün içtiğiniz birkaç fincan kahvenin yalnızca birini farklı bir yöntemle hazırlayarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. İşte, "Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?" sorusunun yanıtı.

Kahve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı ürünlerden biridir. İçerdiği kafein nedeniyle fazla tüketimi ise çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kahvenin faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar kahvenin kas ve baş ağrısına iyi geldiğini kanıtlamıştır.

1 fincan kahve günlük lif ihtiyacının yarısına yakınını karşılar.

Bilimsel çalışmalar düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kahvenin kanser riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Kahvenin Alzheimer riskini azalttığın da bilinen bir gerçek.

Uzun yıllar süren bir araştırmanın sonucuna göre kahve depresyon riskini de bir hayli azaltıyor.

Ölçülü tüketildiğinde kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kahve cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?

Geldik merakla beklediğiniz sorunun cevabına. Türk kahvesi, filtre kahve ya da granül kahve fark etmez; arzu ettiğiniz bir fincan kahvenin içerisine bir çay kaşığı kadar toz zencefil eklemeniz yeterli. Zencefil sayesinde metabolizmanız hızlanacak ve kilo vermeniz kolaylaşacak. Elbette günde bir kez zencefilli kahve içerek metabolizmanızı hızlandırmanız kilo vermek için yeterli değil. Arzu ettiğiniz kiloya ulaşmak için spor yapmak ve kalori kontrolünü sağlamak çok önemli.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
  1. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?
  2. Kilo verdiren kahve tarifi!
  3. Diyet
  4. metabolizma
  5. kahvenin faydaları

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