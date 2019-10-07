Kilo verdiren besinler nelerdir? Acıkmamam için neler yapmalıyım? Diyetteyken nelerden uzak durulması gerek?

Yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor ve bu şekilde kilo verme sürecine destek oluyor.

Enginar bilinen en fazla idrar söktürücü güce sahip sebzelerden biridir.

Yaban mersini çayı açlık hissinizin azalmasını sağlar.

maydanoz çayı, vücudun su tutmasını önler.

mate çayı, tokluk hissini uzatarak iştahı kontrol altına alır

Beyaz çay, özellikle de karın bölgesi için güçlü bir yağ yakıcı kaynaktır

Hindistan cevizi suyu toksinlerin yok edilmesini sağlar, güçlü bir antioksidandır, sindirimi geliştirir.

Zencefil çayı karında biriken fazladan kalıntıların tümünü ortadan kaldırmaya yardımcı olur

Limonlu sıcak su, yağ yakmak ve daha iyi bir karaciğer fonksiyonu sağlamaktan sorumlu olan sindirim enzimlerinin üretiminizi arttırır.

İştahınızı ve kalori alımınızı azaltmak adına yemeklerden önce taze sebze suyu için.

Zencefil çayının en önemli özelliklerinden bir tanesi de mide sakinleştirici ve sindirimi kolaylaştırmasıdır.

Kuş otu çayı, vücutta bulunan fazla suyun dışarı atılması, şişliği önlemesi ve metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlamaktadır.

Tok tutan avokadoyu kendinizi aç hissettiğiniz zamanlarda yiyebilirsiniz

Yapılan diyetlerde ara öğün olarak elma tavsiye edilir bunun nedeni ise tok tutucu özelliğinin olmasıdır

Günde bir avuç düzenli olarak yenen badem, tokluk hissi verecektir

Günde 2 litre su tüketimi size tokluk hissi verecektir

Not; Öğün aralarında dayanılmaz atıştırma duygusunu dişlerinizi fırçalayarak erteleyebilirsiniz.

Uzak durulması gereken besinler;

Diyet sırasında iştah açıcı özelliğe sahip oldukları için greyfurt, kara lahana, acı biber, nohut, incir, havuç, tuz, tarçın ve mısır gibi besinlerden uzak durulması gerekir.

Sağlıklı Günler.