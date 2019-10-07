Kilo verdiren besinler nelerdir? Acıkmamam için neler yapmalıyım? Diyetteyken nelerden uzak durulması gerek?
Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız, sağlıklı bir diyet uygulamanın ve egzersiz yapmanın yanı sıra, aşağıdaki yağ yakıcı besinleri de denemelisiniz!07 Ekim 2019 Pazartesi 21:47
Yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor ve bu şekilde kilo verme sürecine destek oluyor.
Enginar bilinen en fazla idrar söktürücü güce sahip sebzelerden biridir.
Yaban mersini çayı açlık hissinizin azalmasını sağlar.
maydanoz çayı, vücudun su tutmasını önler.
mate çayı, tokluk hissini uzatarak iştahı kontrol altına alır
Beyaz çay, özellikle de karın bölgesi için güçlü bir yağ yakıcı kaynaktır
Hindistan cevizi suyu toksinlerin yok edilmesini sağlar, güçlü bir antioksidandır, sindirimi geliştirir.
Zencefil çayı karında biriken fazladan kalıntıların tümünü ortadan kaldırmaya yardımcı olur
Limonlu sıcak su, yağ yakmak ve daha iyi bir karaciğer fonksiyonu sağlamaktan sorumlu olan sindirim enzimlerinin üretiminizi arttırır.
İştahınızı ve kalori alımınızı azaltmak adına yemeklerden önce taze sebze suyu için.
Zencefil çayının en önemli özelliklerinden bir tanesi de mide sakinleştirici ve sindirimi kolaylaştırmasıdır.
Kuş otu çayı, vücutta bulunan fazla suyun dışarı atılması, şişliği önlemesi ve metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlamaktadır.
Tok tutan avokadoyu kendinizi aç hissettiğiniz zamanlarda yiyebilirsiniz
Yapılan diyetlerde ara öğün olarak elma tavsiye edilir bunun nedeni ise tok tutucu özelliğinin olmasıdır
Günde bir avuç düzenli olarak yenen badem, tokluk hissi verecektir
Günde 2 litre su tüketimi size tokluk hissi verecektir
Not; Öğün aralarında dayanılmaz atıştırma duygusunu dişlerinizi fırçalayarak erteleyebilirsiniz.
Uzak durulması gereken besinler;
Diyet sırasında iştah açıcı özelliğe sahip oldukları için greyfurt, kara lahana, acı biber, nohut, incir, havuç, tuz, tarçın ve mısır gibi besinlerden uzak durulması gerekir.
Sağlıklı Günler.
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