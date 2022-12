Kilo almak için karışım, vitamin istiyoruz diyenlere: Sağlıklı kilo almanın yolları! Dünyadaki doğal ilaçlar

Kilo Almak İçin Öneriler

Günde 3 ana ve 3-4 ara öğün olmak üzere sık sık beslenin.

Öğünlerinizde miktarı küçük ama kalorisi yüksek besinler bulundurun.

Acıkmasanız dahi canınız hiçbir şey yemek istemese dahi ana ve ara öğünlerinizi atlamayın.

Kahvaltıda kalori değeri yüksek tereyağı, kaymak gibi besinlere ye verin.

Her gün 1 adet yumurta yiyin.

Peynir, süt, yoğurt, ayran gibi proteinden zengin besinlerin tam yağlılarını tercih edin ve her öğününüzde mutlaka birinden bulundurun.

Bal, ev yapımı reçel, pekmez, tahin miktarı az ama kalorisi yüksek besinlerdir. Kahvaltıda tüketebilirsiniz.

Fındık, ceviz, badem, kuru meyveler, fıstık, kaju hem sağlıklı hem de kalorilidir. Bu besinler ile gün içerinde ara öğün yapabilirsiniz.

Yemeklere başlarken çiğ sebze veya salata tüketmek düşük kalorili besinlerle mide hacminin dolmasına ve yüksek kalorili yemeklere yer kalmamasına sebep olabilir.

Yemeğe salata ile değil ana yemek veya çorba ile başlayın.

Ana yemek için protein içeriği yüksek kırmızı et, tavuk veya balık tercih edin. Sebze yemek isterseniz etli sebze yemekleri tercih edin.

Kilo almak için bile olsa kızartma yemeklerden uzak durun.

Kızartma yemekler midede sindirim problemi yaratarak bir sonraki öğünde yemek yemenizi engeller.

Pilav, makarna, bulgur pilavı yüksek kalori içeren yiyeceklerdir, öğle ve akşam yemeklerinizde tercih edebilirsiniz.

Sütlaç, tavuk göğsü gibi sütlü tatlıları yemekle birlikte tüketebilirsiniz.

Öğleden sonra mutlaka bir ara öğün yapın ve sütlü tatlı yada tost yemeye gayret gösterin.

Yatmadan önce 1 bardak süt içebilirsiniz, sütünüzü balla tatlandırarak aldığınız kalori miktarını arttırabilirsiniz.

Süt ve bebe bisküvileri ile hazırladığınız karışımlar size bir tatlı seçeneği olabilir.

Süt veya kefir + 1 tatlı kaşığı bal + 1 muz + 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi veya fındık veya badem’i birlikte blendırdan geçirerek kalorisi yüksek bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Kilo Almak İçin Ne Yemeliyim Diyenlere Etkisi Kanıtlanmış Mucize Yiyecekler!

C Vitamini. Kilo aldıran vitaminler ve mineraller listemizde ilk sırayı elbette C vitamini alıyor.

D Vitamini. Kilo aldıran vitamin önerilerimiz arasında D vitamini de yer alıyor.

3. Tiamin (B1 Vitamini) .

Çinko.

Demir.