Killa Hakan'dan flaş haber geldi!

Geçtiğimiz haftalarda hastalığından dolayı yoğun bakıma alınan Killa Hakan'dan yeni haber geldi. Arkadaşları dua istemişti, durumunun kötü olduğu biliniyordu. Massaka sosyal medya hesabından o görüntüyü paylaştı, takipçileri soru yağmuruna tuttu. İşte Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler...

Uzun zamandır yaşamına Almanya'da devam eden ünlü rapçi Killa Hakan, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yakın arkadaşı Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemişti. Rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi. Killa Hakan, uzun süredir ortalardan görünmüyordu.

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti.

Uzun zamandır bir paylaşım yapmayan Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi Ünlü rapçi Massaka, Killa Hakan'ın son durumunu; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Massaka, paylaşımında; "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve bağışıklık sistemi çöken 49 yaşındaki Hakan Durmuş'tan bir ayın sonunda güzel haber geldi.

Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Killa Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan yakın arkadaşı Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” ifadelerini kullandı.

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