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Gündem Kilis'te terör operasyonu!
Gündem

Kilis'te terör operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 17:56:00 - 2024-04-03 17:57:11
Kilis'te terör operasyonu!

Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olma" suçundan aranan, Halep doğumlu A.H. isimli şahıs Kilis merkeze bağlı Çalkaya köyünde yakalandı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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