Kilis'te terör operasyonu!
Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olma" suçundan aranan, Halep doğumlu A.H. isimli şahıs Kilis merkeze bağlı Çalkaya köyünde yakalandı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.