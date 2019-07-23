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Kilis’te Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı Kilis’teki üreticiler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

23 Temmuz 2019 Salı 12:00
Kilis’te Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı Kilis’teki üreticiler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.


Tarımın kentteki geleceğinin de masaya yatırıldığı toplantı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.İl Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, toplantı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Burada tüm paydaşlarımızın görüş, öneri ve eleştirilerini alacağız. Bunu bir rapor haline getirip bakanlığı sunacağız. Bakanlığımızın 25 yıllık hedefleri belirlenecek. Türkiye’de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği, çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek amaçlanıyor. Ekim ayında Ankara’da yapılacak şura ile tarım ve ormancılıkta önümüzdeki beş yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedeflenecek. Burada herkesin katkı sunması çok önemlidir. Burada söylemeyi unuttuğunuz ama aklınıza gelen bir şey varsa, bakanlığın internet sitesine girerek oraya önerilerimizi düşüncelerinizi, varsa eleştirilerinizi yapabilirsiniz” dedi


İl Müdürü Kadıoğlu’nun sunumundan sonra sektör temsilcileri, üreticiler, çiftçiler ve tarım ve ormanın paydaşları tek tek söz olarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:00
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