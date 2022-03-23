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Yerel Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 09:36:00 -
Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Haydarlar köyüne ailesiyle ziyarete giden Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla köyün yaklaşık 1 kilometre dışındaki sulama göletinin yanında oynamaya gitti.

Dengesini kaybederek gölete düşen Yıldırım'ı, arkadaşlarının haber verdiği çocuğun ailesi ve köylüler kurtardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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