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Spor Kilis'te Off-Road heyecanı
Spor

Kilis'te Off-Road heyecanı

Kilis Belediyesi ve KİLOFF iş birliğiyle “4. Off-Road Yarışları” Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki oluşturulan parkurda düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 20:04:00 -
Kilis'te Off-Road heyecanı

Görevi başında hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un isminin verildiği Off-Road yarışlara 26 ilden 90 sporcunun katıldığı 40 aracın yer aldığı 4. Off Road Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi.

Bazı araçlar yarış esnasında arızalanırken, bazılarının ise parkurlarda uçması sonucu vatandaşlar heyecandan yerlerinde duramadı.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Off-Road yarışlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz Off-Road yarışlarına yeniden başladık. Off-Road yarışlarına merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut’un anısına düzenledik" dedi.

KİLOFF Başkanı Hakan Bilecen, Kilis’te Off-Road yarışlarının dördüncüsü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “26 ilden katılım var, 40 araç bulunuyor. 90 yarışmacı ilimize geldi. İl dışından 150 kişi kamp için destek vermek için ilimize geldiler” dedi.

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