Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 50’ye yükseldi

Kilis’te korona virüsün çıktığı günden bu yana 339 pozitif vaka tespit edildiği, 281 kişinin iyileştiği, hastanede 50 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 3 kişi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 339 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 281’nin tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 50 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, yoğun bakımda 3 kişi, 3 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.