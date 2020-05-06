Kilis’te iftardan sonra kan bağışı

Kilis’te Ramazan ayının ve korona virüsün etkisiyle kan bağışında düşüş yaşanırken, Kızılay Kan Merkezinde iftardan sonra da kan bağışı alınıyor.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, korona virüs salgın nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşları iftardan sonra kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini söyledi. Dr. Yılmaz, “Dünyayı etkileyen korona virüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle kan bağışında oldukça düşüş yaşanıyor. Stoklarda çok ciddi bir sıkıntımız var. Her Ramazan ayında biz belirli bir düşüşü bekliyoruz. Bundan dolayı Ramazan ayında stoklarımızı doldurarak belirli bir hazırlıkla gidiyoruz. Ama şu anda Covid 19’un etkisiyle oldukça zor durumdayız. Kan ihtiyacını karşılamakta zorluk çekiyoruz. Ramazan’da iftardan sonra da açığız. İftardan sonra vatandaşlarımız merkezimize gelerek kan bağışında bulunabilirler. Her zaman söylüyoruz; ‘Sizin ayıracağınız 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir.’ ’Evde kalın’ diyoruz. Ama evden çıktığınızda bir 15 dakikanızı ayırın lütfen kan bağış merkezlerimizi ziyaret edin” dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlar da Ramazan nedeniyle kan bağışında azalma olduğu için bağışta bulunduklarını ifade etti.