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Gündem Kilis'te "idamlık" 22 şahıs tutuklandı
Gündem

Kilis'te "idamlık" 22 şahıs tutuklandı

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine Kilis polisi operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:06:00 -
Kilis'te "idamlık" 22 şahıs tutuklandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 15 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 22'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor

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