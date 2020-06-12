  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Kilis’te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

Kilis’te bir köy, bir mezra ve bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:25:41 -
Kilis’te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

Kilis’te bir köy, bir mezra ve bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Kilis Valiliği son günlerde artan korona virüs vakaları üzerine bir dizi tedbir aldı. Kilis merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce Köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Kilis kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaföre ait iş yerinin de faaliyetleri bir süreliğine durduruldu. Kilis Valiliği


filyasyon çalışmalarının devam ettiğini, Gümüşsuyu köyü, Küplüce Köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı 24 Hazirana kadar giriş çıkışların yasaklandı. Köylerde jandarma ekipleri, Kilis merkezde de emniyet müdürlüğü ekipleri tedbirler aldı. Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt, Miskinler sokağının karantinaya alındığını, karantinada olan mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı