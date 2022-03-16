Kilisede bulundu! İnsan biçimli lahitten bakın ne çıktı

Yaklaşık 3 yıl önce çatısında çıkan yangın nedeniyle hasar gören Fransa'nın Paris kentindeki tarihi Notre Dame Katedrali'nde restorasyon öncesi kazı çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar, binanın altındaki 14. yüzyıldan kalma antik mezarları ortaya çıkardı. Söz konusu keşfin bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Arkeologlar, Notre Dame Katedrali'nin altında 14. yüzyıla tarihlenen antik mezarlar ve kurşundan bir lahit buldular. Araştırmacılar, insan biçimli kurşun lahitin tamamen korunmuş olduğunu ve üst düzey bir devlet insanına ait olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Bununla birlikte, 12. yüzyıldan kalma ünlü katedral, Nisan 2019'da yangın nedeniyle zarar görmesinin ardından şu anda restore ediliyor. Ancak, 100 metre yüksekliğindeki ahşap çatı mahyasını restore etmek için gereken iskelenin kurulmasından önce, önlem olarak katedralin içinde kazı çalışmaları başlatıldı.

Arkeologlar ayrıca katedral tabanının hemen altında, Fransız Gotik biçiminin en eski örneklerinden biri olan Notre Dame'ın yapım aşamasında olduğu 1230 civarında yapılmış olması muhtemel bir çukur keşfetti. NTV'deki habere göre keşiflerinin binanın tarihine yeni bir bakış açısı sunacağını açıkladılar.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Geçişin zemini dikkate değer bilimsel kalitede kalıntılar ortaya çıkardı," dedi ve kazı çalışmalarının 25 Mart'a kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.

Fransa Kültür Bakanlığı, kazı alanının 18. yüzyıldan kalma taşlık bir tabakanın altında olduğunu, ancak bazı alt seviyelerin 14. yüzyıla ve hatta bazılarının 13. yüzyılın başlarına kadar uzandığı da açıkladı.

Fransa Ulusal Arkeoloji Enstitüsü'nden Christophe Besnie ise ,"Notre Dame’ın altında kumaş kalıntıları, saç ve bitki kalıntıları gibi organik maddeler bulunduğunu gösteren küçük bir kamera göndermeyi başardık. Bu bitkilerin hala orada olması, içindekilerin çok iyi korunduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Diğer taraftan, arkeologlar, kurşun lahidin büyük bir olasılıkla yüksek rütbeli bir kişiye ait olduğunu ve 14. yüzyıla tarihlenebileceğini ve bunun doğrulanırsa, onu muhteşem bir keşif haline getireceğini söyledi.

90 metre uzunluğundaki Gotik kule, alevlerin erken saatlerinde közlerin içine çöktü. Ancak itfaiyeciler Notre Dame'ın muhteşem Gotik cephesini ve iki dönüm noktası kulesini yıkılmaktan kurtarmayı başardı ve olayın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “en kötüsünün yaşanmadığını” açıkladı. Ayrıca, Paris'in Olimpiyatlara ev sahipliği yapacağı 2024 yılına kadar, uluslararası toplumun yardımıyla Notre Dame'ı yeniden inşa etme sözü verdi.