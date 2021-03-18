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Gündem Kilis'e 2 roket düştü! Bomba imha ekipleri çağrıldı
Gündem

Kilis'e 2 roket düştü! Bomba imha ekipleri çağrıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 22:00:00 -
Kilis'e 2 roket düştü! Bomba imha ekipleri çağrıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roketin Kilis'e düştüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemeler yaptı.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

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