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Aktüel Kilis Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama
Aktüel

Kilis Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama

Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 09:31:00 -
Kilis Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."

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