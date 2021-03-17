Kilis güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgını sebebiyle illerin risk durumu vaka sayılarına göre belirleniyor. Son dönemde Kilis'te vaka sayıları hızla artıyor. Bu sebeple Kilis'teki güncel vaka sayısı merak ediliyor. Peki, Kilis güncel vaka sayısı kaç oldu?

Kilis kırmızıya mı döndü? Kilis güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

Kilis’te her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 255,62 olarak açıklandı.

Kilis yüksek riskli iller arasında yer alıyor. 1 Mart’ta açıklanan risk durumu ve kurallar bir süre daha devam edecek.