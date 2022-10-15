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Gündem Kılıçdaroğlu'nun yardımcısından skandal sözler: Maden şehidi diye bir şey yok
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısından skandal sözler: Maden şehidi diye bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki "maden şehidi" ifadesine tepki göstererek skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 20:49:00 -
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısından skandal sözler: Maden şehidi diye bir şey yok

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bulunan maden ocağında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Yaşanan faciada 41 madencimiz hayatını kaybederken tüm Türkiye yasa boğuldu.

Programlarını iptal eden siyasiler peş peşe patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Resmi parti hesaplarından da taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

"Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz"

Faciaya ilişkin taziye mesajı yayınlanan CHP'de ise "maden şehidi" tartışması yaşandı.

CHP'nin maden faciası ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" denildi.

Partisinin mesajına tepki gösterdi

Mesajın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen ise, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.

Gökçen ayrıca, "Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

halit sem

bumlarda zaten din iman yok .maden sehidi diye bifsey yok diyenler acik acik soyluyorlar bizde inanac yok diye adam coluk cocugu ugruna ekmek parasi icin hayatini kayp ediyor sehit uluyor bunlar dinsizlik ugruna herseyi inkar ediyorlar

senin dinin, inancın SANA VE BENZERLERİNE..müslüman milletin inancı/dini imanlı milletimize aittir....kendi inancını ifade etmiş ....BİRAZ LAİK OLUN, DİNE İNANCA KARIŞMAYIN EY SAHTEKAR LAİKÇİLİK İSTİSMARCILARI

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