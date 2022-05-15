Kılıçdaroğlu’nun yalanları böyle çürütüldü! İşte o rakamlar…

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda çöküşe sürüklendiğini belirterek daha çok ithalat yapan bir ülke olduğunu savundu. Resmi veriler CHP liderinin iddialarını yalanladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, ''Ülkemiz, mevcut iktidar süresince ne yazık ki her alanda olduğu gibi tarımda da adım adım çöküşe sürüklenmiş, kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken karnını doyurmak için ithalat yapan bir ülke konumuma getirilmiştir. Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!'' ifadelerini kullandı.

Resmi veriler Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Resmi veriler, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin tarım politikasıyla ilgili açıklamasının gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

Türkiye ülke olarak 6 milyar dolara yakın cari fazla verdi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre, 2021 yılında tarım, gıda ve içecek sektörü 22,9 milyar dolar ihracat, 17,1 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

2021’de ilk kez dış ticaret fazlası, önceki yılın aynı döneminin üzerine çıktı, 2021’in ilk 5 ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 artarak 1,63 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 10 ayda dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artışla 4,66 milyar dolar oldu.

CHP'nin traktör vaadi alay konusu olmuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili katıldığı canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



"Nerede traktörler" sorusunu yanıtlayan Özel, o cümlenin çarpıcı olsun diye yazıldığını ifade etmişti. Özel'in bu sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Başkan Erdoğan dev desteği açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.