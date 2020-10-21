Kılıçdaroğlu'nun sallamasyonu, CHP'li belediyede patlak verdi! 312 bin TL zimmet çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’li belediyelerde asgari ücret net 2500 TL olacak’ talimatının ardından CHP’li belediyelerde çalışan işçilerin maaşı 2500 TL’ye yükseltildi. Bilecik Belediyesi ise net 2500 TL’yi maaş bordrosu üzerine tam yansıtmayıp 2324 TL’nin üstünü sosyal yardım kalemi altında ödedi. Ancak, belediyenin bu uygulaması Sayıştay denetiminden geçemedi ve aralarında birim müdürleri, memurlar ve meclis üyelerinin bulunduğu çok sayıda kişiye kamu zararına sebebiyetten 312 bin TL zimmet çıkardı. Her birimin ödeyeceği zimmet miktarı ise farklılık gösteriyor.

Gelinen süreçte; 350 bin TL’lik zimmetin kimlerden ve nasıl tahsil edileceği ise merak konusu oldu.

"Kılıçdaroğlu attı, kabak Bilecik Belediyesi’nde patladı"

Bilecik Haber yazarı Şadi Erdal konuyu köşesinde "Kılıçdaroğlu attı, kabak Bilecik Belediyesi’nde patladı" başlığıyla gündeme getirdi.

Hesap uzmanı olmakla övünen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “…Bunlar asgari ücreti 2324 TL yaptılar. Şimdi büyükşehirler olmak üzere bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret 2500 TL olacak. Sözünün arkasında duran, sözünün eri olan biziz sen değilsin. Biz verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz” dediği için çalışanlarına zam yapan Bilecik Belediyesi’nin birim müdürlerine, memurlarına ve meclis üyelerine Sayıştay zimmet çıkardı.

Bilecik’te Başkan Semih Şahin’e danışmanlık yapacak eleman yetiştiremeyen CHP İstanbul’dan sekreterleriyle beraber danışmanlar getirdi. Kılıçdaroğlu’nun zam açıklamasının hangi yöntemle verileceğini başkana yeterli şekilde açıklayamayan danışmanların yüzünden birim müdürlerine, memurlara ve meclis üyelerine Sayıştay zimmet çıkarttı. Danışmanlar ise yeterli danışmanlık hizmeti verememesine rağmen memur ve amir vasıflarında olmadıklarından zimmet ödemesinden yırttılar.

Hesap uzmanı liderleri Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerine getirmek uğruna maaşa zam yapmak yolunu tercih etmeyerek sosyal yardım faslını deneyen belediye iş bilmemezliğinin cezasını ödüyor.

Belediye bugüne kadar kamuoyuna bu konuda açıklama yapmadı. Kendi bilgisizliklerini örtmek için ‘İktidar sayıştay baskısıyla çalışanlarımızın kazançlarına mani oluyor..’ açıklamalarında bulunursa hiç şaşmam. 250 lira zammı maaşa zam yapmamakla hata ettik demelerini bekleyemeyiz herhalde.

İktidar olsalar bütçe harcamasını nasıl yapar hesap uzmanı Kılıçdaroğlu?

Kaynak: Bilecik Haber