Kılıçdaroğlu'nun rüşvetten tutuklanan Kadir Aydar sözleri olay oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında mazbatası martta iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 5 kişi tutuklandı.

Eski CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadir Aydar hakkındaki sözleri akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kemal Aydar'a güvenin' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun çekilen videoda, "Sevgili Ceyhanlılar, Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum. İlk yapacağı iş Ceyhan'ın bütün yollarını düzeltmek. Herkes rahatlıkla caddelerinde meydanlarında gezecek. O kendisini Ceyhan'a vakfetti. Ceyhan'ı bölgenin yıldızı haline getirecek. Ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin." ifadelerini kullandığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun rüşvetten tutuklanan Kadir Aydar hakkındaki bu ifadeleri ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

"Rüşvetten tutuklanan Ayder: En namuslu belediye başkanlığını ben yaptım"

Öte yandan tutuklanmasının öncesinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen eski Başkan Kadir Aydar kendisini görüntüleyen gazetecilere “Ben rüşvet almadım. Bir Allah’ın kulu da bana rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım, almam da. Ceyhan’da en namuslu belediye başkanlığını ben yaptım” dedi.