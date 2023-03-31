Kılıçdaroğlu'nun potansiyel 23 oyu eksildi... Şanlıurfa'da HDP/PKK operasyonu: 23 tutuklama
Şanlıurfa'da HDP/PKK/KCK'ye yönelik 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 23'ü tutuklandı. Bu durumun sonucu olarak bahsi geçen şahısların tutukluluğunun devamı halinde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde alacağı 23 oy eksilmiş oldu...
Şanlıurfa'da HDP/PKK/KCK'ye yönelik 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 23'ü tutuklandı. Bu durumun sonucu olarak bahsi geçen şahısların tutukluluğunun devamı halinde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde alacağı 23 oy eksilmiş oldu...
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yakalanan, aralarında HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ve DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de bulunduğu 24 zanlı, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 23'ü silahlı terör örgütü üyeliği, terörizmin finansmanı ile kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma suçlarından tutuklandı.
Şüphelilerden birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)
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