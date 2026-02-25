  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Temizlik konusunda her zaman pür dikkat hareket etmeyi adet edinmişizdir.

#1
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Evde en hızlı kirlenen alanların başında banyolar geliyor. Sürekli nemli ve sıcak kalan bu ortamlar; küf, bakteri ve kötü kokuların oluşması için ideal bir zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre banyodaki yüzeylerin doğru temizlik ürünleriyle düzenli olarak temizlenmesi hem hijyen hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor.

#2
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Peki lavabo, duş, tuvalet ya da aynayı ne sıklıkla temizlemek gerekiyor? İşte uzmanların önerdiği banyo temizlik takvimi…

#3
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Aynalar kullanım yoğunluğuna göre temizlenmeli. Seyrek kullanılan banyolarda daha az kirlenirken, ana banyodaki aynalar diş macunu lekeleri ve su sıçramaları nedeniyle daha hızlı kirleniyor.

#4
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Uzmanlar, ihtiyaç duyulduğunda temizlenmesini öneriyor. Eşit miktarda sirke ve sudan oluşan karışım ile mikrofiber bez kullanmak yeterli oluyor.

#5
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Banyo lavabosunun haftada en az bir kez, tuvalet temizliğiyle birlikte temizlenmesi öneriliyor. Dezenfektan sprey veya sirke bazlı temizlik ürünleri kullanılabilir. Günlük kullanım sırasında lavaboda kalan diş macunu ve kalıntıların suyla akıtılması ise kir birikimini azaltıyor.

#6
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

TUVALET NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ? Uzmanlara göre tuvalet mutlaka haftada en az bir kez temizlenip dezenfekte edilmeli. Temizlikte: Üst kısımdan başlanmalı, Tüm yüzeyler temizlenmeli,

#7
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Oturak arkası ve taban birleşim noktalarına özellikle dikkat edilmeli. Kireç lekeleri oluşuyorsa klozet içinde uygun temizleyici ürünler kullanılabilir.

#8
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

DUŞ VE KÜVET NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ? Duş alanı küf ve mantarın en sık oluştuğu yerlerden biri olduğu için haftada en az bir kez temizlenmeli. Uzman önerileri: Temizlik ürünü uygulandıktan sonra yaklaşık 20 dakika beklenmeli, Ardından silinmeli, Duş sonrası sirke karışımı sıkmak küf oluşumunu önleyebilir. Sert su bulunan bölgelerde duş camlarının her gün çekçekle kurulanması kalıcı leke oluşumunu engelliyor.

#9
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

BANYO ZEMİNİ NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ? Banyo zemini haftada bir kez silinmeli. Temizlik öncesinde: Zemin süpürülmeli, Banyo paspasları yıkanmalı. Paspasların da haftada bir sıcak veya ılık suda yıkanması öneriliyor.

#10
Foto - Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

UZMANLARDAN ÖNEMLİ TEMİZLİK İPUÇLARI Banyoda mermer, metal, ahşap gibi farklı yüzeyler bulunur; temizlik ürünlerinin etiketleri mutlaka okunmalı. Çamaşır suyu kullanırken ortam havalandırılmalı. Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi temizlemeli? Yanlış yapan yandı! Temizlik sırası önemli: Ayna → Tezgah → Lavabo → Duş/Küvet → Tuvalet Her yüzey için ayrı temizlik bezi kullanılmalı. Düzenli yapılan küçük temizlikler, banyoda bakteri ve küf oluşumunu önleyerek daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuyor.

