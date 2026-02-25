Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi...

Evde en hızlı kirlenen alanların başında banyolar geliyor. Sürekli nemli ve sıcak kalan bu ortamlar; küf, bakteri ve kötü kokuların oluşması için ideal bir zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre banyodaki yüzeylerin doğru temizlik ürünleriyle düzenli olarak temizlenmesi hem hijyen hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor.